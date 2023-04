Margarida Corceiro foi considerada pela revista Forbes a pessoa mais influente no Instagram em Portugal, como já lhe demos conta aqui.

Em jeito de reação à distinção, a atriz partilhou uma imagem onde surge a segurar a revista e na legenda aproveitou para agradecer a quem a segue diariamente.

"Todos os meses vemos pessoas importantes destacadas na revista e saber que eu própria fui considerada o número 1 de influência, numa lista com 25 incríveis, é mesmo muito gratificante para mim. Tudo isto só é possível graças a vocês, que estão desse lado, que me apoiam todos os dias, que correm para comprar as coisas que vos recomendo, que me defendem como se eu fosse da vossa família e que confiam naquilo que vou partilhando convosco. Obrigada! E obrigada também às marcas que me escolhem, sem hesitar, e que me acompanham neste crescimento", começou por dizer.

"Já referi também na entrevista, mas nunca é demais reforçar: este resultado é fruto de muito trabalho, meu e da minha equipa, e o equilíbrio e apoio que encontro na minha família são fundamentais! Vou continuar a trabalhar muito para honrar este 'posto'! Obrigada", concluiu.

Ora veja:

