Esta sexta-feira, 28 de março, Margarida Corceiro partilhou a sua mais recente conquista com os seguidores.

"Feliz, feliz, feliz! É o que consigo dizer. O meu primeiro projeto internacional foi hoje para o ar!", revelou a atriz no Instagram.

Corceiro encontra-se em Madrid para a estreia da nova série da RTP em coprodução com a Prime Video, 'Punto Nemo'.

Tal como se pode ler no website da RTP, a série "acompanha os participantes de uma expedição oceanográfica formada por cientistas e pela Marinha Espanhola, que embarcam num navio para investigar e consciencializar o mundo sobre os problemas da ilha de plástico localizada no Pacífico Sul. Uma forte tempestade irá arrastá-los para uma ilha localizada nos confins do planeta e anteriormente habitada por soldados russos".

Já Margarida Corceiro, prosseguiu na legenda: "Talvez aquele que mais me fez crescer a nível pessoal e profissional. Quatro meses intensos longe de casa, a partilhar o plateau com estes 'tubarões' da ficção que me acolheram como se fosse família. Uma equipa incansável, todos os dias com um sorriso na cara a aguentar o barco (literalmente). Enfim! Tenho muita sorte".

De destacar que, além de Margarida Corceiro, também Sara Matos faz parte do elenco da série espanhola.

Leia Também: "Look avassalador" de Margarida Corceiro é notícia em Espanha

Leia Também: "Moto Mommy". Sara Matos arrasa em estreia (e Pedro Teixeira comenta)