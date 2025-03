Sara Matos apareceu no passado dia 20 de março com um novo look (o cabelo mais comprido) na estreia da série 'Ponto Nemo', em Lisboa.

A atriz e o restante elenco do projeto, entre elas Margarida Corceiro, rumaram a Madrid, esta quarta-feira, para a apresentação da série em Espanha, já que esta é uma produção luso-espanhola da RTP e da Prime Video.

Sara usou um look total em pele. Destacou-se a saia lápis, bem como o blazer com um cinto a marcar a cintura e efeito peplum da marca Elisabetta Franchi. Nos pés a atriz utilizou uns stilettos pretos, tudo styling de Monica Lafayette.

"Moto mommy" e ainda "que orgulho" são alguns dos comentários deixados da publicação. De referir que Pedro Teixeira, antigo companheiro da artista, fez questão de comentar a publicação com emojis de palmas.

