Margarida Corceiro dá cartas no mundo da representação além-fronteiras. Depois de 'Citas Barcelona', a atriz faz parte do elenco de 'Ponto Nemo', uma série luso-espanhola da RTP e da Prime Video.

A apresentação deste projeto decorreu em Madrid, Espanha, esta quarta-feira, 26 de março, no Cine Capitol.

A atriz, de 22 anos, usou uma calças de alfaiataria pretas e largas com um corpete de ganga Jean Paul Gaultier. Esta peça é bem ao estilo do designer francês que a tornou celebrizou (o corpete com sutiã de cone) nos anos 90 com Madonna.

Esta icónica peça está à venda aqui por cerca de 1.067 euros.

A atriz usou ainda uma gargantilha marcante, uns brincos mais discretos e o cabelo com bastante volume.

