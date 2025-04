Na rubrica do Fama ao Minuto, 'Look da Semana', destacamos os mais recentes visuais usados por Margarida Corceiro. Falámos com o seu stylist e amigo, Luís Borges, que nos contou o segredo para o sucesso.

Margarida Corceiro dá, cada vez mais, cartas no mundo da representação. A atriz portuguesa brilha cá dentro, onde agora é uma das protagonistas da novela da TVI, 'A Fazenda', mas lá fora o seu talento também não passa despercebido. Depois de participar na série espanhola 'Citas Barcelona' - onde o seu espanhol irrepreensível foi muito elogiado - seguiu-se a produção 'Ponto Nemo', uma série luso-espanhola da RTP e da Prime Video. O que também é irrepreensível é o seu estilo nos eventos a que vai. Margarida usa looks jovens, descontraídos e sexys, culpa do seu stylist e amigo, Luís Borges. Na nossa rubrica 'Look da Semana', destacamos os últimos visuais que a atriz usou em eventos ou passadeiras vermelhas e falámos com o responsável por eles. O manequim e empresário tem um objetivo claro com a imagem que constrói para a atriz. "Quero dar à Margarida uma imagem 'cool'. A Margarida é uma menina muito clássica, adora usar fatos, mas quero ao mesmo tempo que ela tenha uma imagem 'moda', que seja um balanço dos dois e acho que estamos a construir looks muito fortes e que chamam a atenção e que realmente são falados", confessou Luís Borges. Recordando os últimos três visuais com que Margarida brilhou em passadeiras vermelhas, está um blazer branco da marca Jacquemus, disponível na Stivali, que a atriz usou na antestreia de 'Ponto Nemo' em Portugal, a 20 de março. O stylist confessou que a peça "faz parte de um fato completo mas que ele decidiu só usar o casaco porque achou que fazia mais sentido". © Instagram - Margarida Corceiro De Portugal para Espanha, e de Espanha para o mundo O look que a artista usou para a estreia de 'Ponto Nemo' em Madrid, a 28 de março, primou pela ousadia. "O corpete de ganga é da marca Jean Paul Gautier, um designer icónico, e achámos que fazia sentido quando o experimentámos. Tem tudo a ver com a Margarida, porque passa aquela onda mais sexy mas, ao mesmo tempo, mais 'moda'. A Margarida sente-se super confiante", confessa Luís. "O look da estreia em Madrid foi muito importante porque foi a primeira estreia da Margarida lá fora. Queríamos que ela tivesse impacto". Para completar este visual, a atriz usou ainda umas calças pretas de alfaiataria e, nos acessórios, uma gargantilha marcante.

© Getty Images

O impacto deste visual foi tanto que a imprensa espanhola o classificou como "look avassalador". "Estamos no bom caminho, sem dúvida alguma", refere Luís Borges, orgulhoso do trabalho a dois.

"Tenho a sorte da Margarida conseguir muito bem defender a roupa porque acho que é muito importante quando vestimos uma pessoa. Ela sabe posar com a roupa, sabe tirar partido da roupa. Nisso, a Margarida é dez estrelas", revela.