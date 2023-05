Margarida Corceiro esteve esta terça-feira, dia 9 de maio, num evento criado para celebrar o 2.º aniversário da marca The Almond, um projeto assinado por Bárbara Corby.

Por isso mesmo, todo o sentido fez a escolha do look da atriz, que se apresentou com um modelo da marca em causa. O mesmo está à venda por 149 euros no site oficial.

Trata-se de um vestido preto que tem apenas uma alça e que Margarida fez acompanhar de um blazer e de umas sandálias de salto alto.

Veja abaixo.

