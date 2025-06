Fernanda Serrano viveu um "fim de semana em pleno", revelou a própria através de uma partilha na rede social Instagram.

A atriz da TVI, de 51 anos, explicou os motivos para que os seus dias de descanso tenham sido particularmente felizes. A filha mais nova de Fernanda, Caetana, viveu um feito importante: o fim do ensino primário.

"Mais uma pequena finalista na família! A nossa Miss Caetana está quase a fazer 10 anos! Em êxtase com a festinha, com a entrega de diploma, finalizou o 4.º ano com notas exemplares e eu ganhei uma série de amigos nos pais dos coleguinhas ao longo destes últimos anos. Obrigada, Caetana", declarou a mama babada.

"Sabem que mais, está tudo certo! Agora e depois de um final de semana de trabalho, upa upa, e de um sábado e domingo a rasgar, vou iniciar mais uma semana de trabalho para descansar um pouco! Mais alguém sente o mesmo que eu, ou estou a ensandecer sozinha?", brincou ainda, referindo-se ao cansaço de quem vive dias de descanso atribulados.

Novas fotos mostram o rosto de Caetana

Fernanda Serrano é mãe de quatro filhos, Santiago de 19 anos, Laura de 16, Maria Luísa de 15 e Caetana de nove, todos fruto do casamento, entretanto terminado com Pedro Miguel Ramos. O ex-casal teve sempre o posicionamento, relativamente aos filhos, de manter privadas as suas identidades até que estes atingissem determinada idade e manifestassem vontade de aparecer publicamente.

Caetana, a mais nova dos quatro irmãos, era até há pouco tempo a única cuja identidade era salvaguardada, com o seu rosto sempre protegido em fotos e vídeos dos olhares curiosos do público. Contudo, em 2024, quando completou nove anos, a mãe mostrou o rosto da menina publicamente.

Agora, no âmbito da partilha em que celebra o fim do ano letivo, Fernanda Serrano volta a partilhar fotografias em que se vê com enorme clareza o rosto da encantadora Caetana.

As imagens, importa referir, estão disponíveis na galeria. Além das fotografias de Caetana é ainda possível ver tudo o que marcou o fim de semana de Fernanda Serrano.

A vida amorosa da estrela da TVI

Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos separaram-se em 2019 depois de 15 anos de vida em comum. O ex-casal enfrentou recentemente rumores de uma reconciliação, já que começaram a ser vistos juntos em diversas ocasiões.

A especulação de reconciliação com o ex-marido, que foi entretanto negada, surgiu depois do fim do namoro da estrela da ficção da TVI com o personal trainer Ricardo Pereira.

Também após o fim da relação de Fernanda Serrano com o preparador físico ter sido confirmada surgiram rumores de uma reconciliação. O ex-casal foi fotografado numa paragem da autoestrada a caminho do Algarve, em maio deste ano. Porém, o namoro não chegou a ser reatado.

"Havia coisas a tratar e por isso era preciso encontrarem-se. São pessoas que tem uma afinidade, mas não namoram", assegurou Cláudio Ramos ao comentar a especulação na rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI.

Leia Também: Fernanda Serrano vive "dia irrepetível, único". As imagens