Fernanda Serrano contou com um final de semana especial. Na sexta-feira, dia 6 de junho, a atriz teve vários motivos para celebrar.

Além de ter festejado o 80.º aniversário do pai, viu também a filha a receber o seu diploma após conclusão dos estudos.

Todos estes momentos ficaram destacados na sua página de Instagram. "Foi um dia cheio de momentos bonitos, únicos e que nos rebentam o coração de amor", começou por escrever na legenda da partilha que fez na rede social.

"Foi um dia irrepetível, único e que irei querer guardar nas minhas melhores e mais bonitas memórias! Dia do 80.º aniversário do melhor pai e avô do mundo! Dia de entrega do diploma da minha finalista Laura linda! Um orgulho tão grande, por ver um percurso bonito acontecer! Grata! Muito! Todos os dias da minha vida", disse de seguida, juntando às palavras algumas imagens. Veja abaixo.

