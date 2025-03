Fernanda Serrano aproveitou a noite de sexta-feira para estar com as filhas mais velhas.

A atriz esteve com Laura e Maria Luísa a jantar no restaurante SEEN, em Lisboa, e partilhou esse momento na sua página de Instagram.

"Quando já saímos as três juntas assim… Sexta à noite.... Bom fim de semana a todos", escreveu junto de uma fotografia em que aparece no meio das filhas.

De recordar que Fernanda Serrano é ainda mãe de Caetana, a filha mais velha, e Santiago, filho mais velho, todos fruto do casamento terminado com Pedro Miguel Ramos.

