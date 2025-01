Sarah Hyland deslumbrou com o look que escolheu usar num evento de comemoração do filme 'The Great Gatsby Broadway', que decorreu na noite de quinta-feira, na cidade de Nova Iorque.

A atriz, de 34 anos, 'brilhou' com um vestido repleto de lantejoulas, assinado por Christian Siriano, sem alças.

O visual ficou completo com um colar de diamantes e brincos a combinar, anéis e umas sandálias de salto alto pretas.

Veja na galeria o look da artista e também algumas fotografias em que aparece com o colega de elenco Ryan McCartan.

