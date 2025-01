Apesar de terem carreiras incríveis e um repertório de programas de televisão e filmes amados por fãs em todo o mundo, é sempre triste quando vemos os nossos atores preferidos anunciarem que vão abandonar a carreira... principalmente se o motivo for a sua saúde.

Este sábado, 4 de janeiro, recordamos algumas celebridades que se viram obrigadas a abandonar a carreira da representação por sofrerem com doenças consideradas incuráveis.

Falamos, por exemplo, de Bruce Willis, que teve de se reformar em 2022, após ser diagnosticado com afasia, uma condição que prejudica a capacidade de processar a linguagem. A família confirmou, recentemente, que o ator tem agora uma demência frontotemporal.

Relembramos também Cristina Applegate, que abandonou o grande ecrã depois de ser diagnosticada com esclerose múltipla. A atriz de 'Dead to Me' foi diagnosticada com a doença autoimune degenerativa em 2021, que ataca o sistema nervoso e é conhecida por afetar a mobilidade e a memória.

Talvez uma das maiores revelações seja a atriz Sarah Hyland, a conhecida Haley Dunphy da série 'Uma Família Muito Moderna'. A jovem de 34 anos tem displasia renal, doença que a obrigou a fazer dois transplantes de rim e vários tratamentos, como diálise.

Clique na galeria e descubra estas e outras celebridades que se viram obrigadas a afastar-se da profissão por este motivo.

