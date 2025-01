Armie Hammer marcou presença no novo episódio do podcast 'Your Mom’s House', lançado no dia 1 de janeiro, e afirmou que a sua carreira está a recuperar após três anos 'exilado' de Hollywood, devido às acusações sexuais de que foi alvo.

"A situação está a mudar, leva tempo. É lento, mas agora, quando o meu nome surge entre as pessoas da indústria, já dizem: 'Lixaram aquele tipo'. E isso sabe mesmo bem. É realmente encorajador", disse no episódio, citado pela Variety.

Hammer, que voltou a atuar no ano passado ao lado de William H. Macy, no filme de faroeste 'Frontier Crucible', foi acusado de agressão sexual em 2021 por várias mulheres com quem teve casos extraconjugais.

Após uma longa investigação da polícia de Los Angeles, o Ministério Público decidiu não avançar com nenhuma das acusações por falta de provas. O ator sempre afirmou que os relacionamentos eram inteiramente consensuais. Apesar disso, o seu trabalho como ator parou e ele foi dispensado pela agência William Morris Endeavor.

Agora, Hammer, que lançou o seu próprio podcast em 2024 após se mudar para Los Angeles, remata que Hollywood está a dar-lhe uma segunda oportunidade.

Ao que parece, o ator acabou de filmar 'Frontier Crucible' e tem mais duas longas metragens - uma que será gravada ainda este mês, na Croácia, e outra nas Filipinas, que será filmada mais perto da primavera.

Na verdade, Hammer revelou que tem estado tão ocupado, que até já teve de "recusar propostas" de trabalho.

"A minha agenda está a ficar bastante preenchida. Aquele primeiro trabalho que recusei depois de quatro anos desta merda foi a melhor sensação que já tive", concluiu.

Note-se que, em janeiro de 2021, além das agressões sexuais de que foi acusado, uma conta anónima revelou mensagens privadas com detalhes gráficos sobre as fantasias sexuais canibais de Armie Hammer.

