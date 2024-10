Armie Hammer revelou que voltou à sua carreira de ator, três anos após o escândalo dos rumores de canibalismo que o forçou a afastar-se do cinema.

Hammer publicou três fotografias do novo projeto em que está inserido na sua conta de Instagram.

O ator vai contracenar em 'Frontier Crucible', um filme Western realizado por Travis Mills, noticia o Deadline. De acordo com a mesma publicação, as rodagens começam em novembro, no Arizona (EUA).

Também esta semana, Armie Hammer lançou o seu próprio podcast. O 'Armie HammerTime Podcast' contou com o ator Tom Arnold como primeiro convidado.

De recordar que, em janeiro de 2021, foram tornados públicos relatos de várias mulheres que acusaram o ator de as ter envolvido em fantasias violentas, abuso sexual e canibalismo.

Após as acusações, o artista foi dispensado da sua agência e mais tarde saiu de vários projetos.

Armie Hammer negou qualquer irregularidade criminal, porém, não deixou de admitir o seu comportamento emocionalmente abusivo.

