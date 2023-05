Marco Paulo quis gravar um vídeo para o Instagram esta segunda-feira, dia 1 de maio, no qual fez questão de contar algumas novidades sobre o seu estado de saúde.

O cantor sublinhou que continua a fazer os tratamentos contra o cancro no pulmão, que lhe foi diagnosticado no verão passado, embora já se sinta "melhor".

"Estou na situação do meu problema de saúde, já estou a ficar melhor. Todo o líquido do pulmão foi tirado e agora estou a recuperar com os problemas da quimioterapia para resolver melhor a situação", destacou.

Marco Paulo agradeceu também aos fãs, a quem quis desejar "muita saúde".

