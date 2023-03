Marco Costa surpreendeu os seguidores das redes sociais ao anunciar que se prepara para abraçar um novo desafio profissional: o de agente imobiliário.

"Na vida devemos sempre estar atentos a todas as janelas que se abrem, e quando entramos abraçar os novos projetos com unhas e dentes!", começa por referir, revelando-se visivelmente entusiasmado.

"A partir de hoje começo oficialmente dupla com o meu querido amigo Luís Messias na procura de ajudar a encontrar a vossa casa de sonho, ou a tentar encontrar comprador para os vossos imóveis sejam eles quais forem!", revela.

"Por isso conto com a vossa ajuda, sabendo que me veem como uma pessoa seria e honesta, para que se precisem e no que precisarem contem connosco!

Prometo que esta dupla ira fazer tudo para encontrar o que procuram!", completa.

Vale notar que Marco Costa deverá conciliar este desafio com o seu negócio em pastelaria.

