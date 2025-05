Vender uma casa não precisa de ser sinónimo de obras grandes nem de investimentos pesados. Se quer vender bem, é fundamental que prepare o palco para os seus visitantes. Lembre-se que a compra de uma casa é uma das escolhas mais importantes na vida de qualquer pessoa. É por isso que a primeira impressão conta — e muito. Aqui ficam algumas formas de valorizar o seu imóvel sem rebentar com o orçamento.

1. Menos é mais

Vamos ser diretos: ninguém quer ver a sua coleção de bibelôs ou o quarto transformado em arrecadação. Nesta fase, destralhar é a palavra de ordem: livre-se do excesso e simplifique ao máximo a organização do espaço. Uma casa limpa, arejada e com espaço para respirar parece maior e mais cuidada.

2. Iluminação certa no lugar certo

Casas escuras são muito menos atraentes e convidativas do que casas luminosas. A luz tem o poder de transformar ambientes e de conferir conforto a um espaço. No final de contas, ninguém quer viver numa caverna. Substitua lâmpadas antigas, abra cortinas para usufruir ao máximo da luz natural e, se for preciso, acrescente pontos luminosos em locais estratégicos.

3. Reparações básicas, sem desculpas

A porta que range, o autoclismo que está sempre a pingar ou a torneira que não fecha bem: tudo isto transmite desleixo e passa uma má impressão. É destas pequenas patologias que potenciais compradores se vão lembrar depois de visitarem a sua casa. Pequenos arranjos como estes são baratos, eficazes e fazem uma grande diferença na perceção de quem visita.

4. Pintar (e respirar fundo)

Um dos fatores que mais afasta potenciais compradores é uma pintura berrante e pouco confortável. Uma nova pintura, especialmente em tons neutros como o branco, o creme ou o bege, dá logo um ar renovado à casa. Não é um cliché — é um truque que funciona. Custa pouco e atribui modernidade, tranquilidade e limpeza visual ao seu imóvel.

5. O cheiro também conta

Pode parecer apenas um pormenor, mas não é. Uma casa com cheiro a mofo ou a comida forte afasta qualquer comprador. Antes de agendar qualquer visita, ventile bem todos os espaços e aposte em aromas suaves e naturais. O objetivo é que o espaço cheire a casa, não a história acumulada.

6. Acrescente detalhes (mas sem exageros)

Uma planta bem colocada, almofadas novas no sofá ou uma cama bem feita fazem maravilhas. Não precisa de contratar um decorador profissional, mas também não vale deixar tudo ao acaso. Bastam pequenos toques para mostrar cuidado e atenção. E isso faz toda a diferença aos olhos de qualquer comprador.

7. A entrada é o cartão de visita

É aqui que tudo começa. Se a entrada da sua casa está maltratada, suja ou desorganizada, já está a perder pontos antes sequer de abrir a porta. Não menospreze o poder de um tapete novo, de uma limpeza a fundo, de um pavimento bem cuidado ou até de um vaso com uma planta. A entrada é como um cartão de visita para o seu imóvel, e pequenos detalhes podem ser decisivos.

Não se esqueça: vender um imóvel não é só uma questão de metros quadrados ou localização. É uma escolha profundamente emocional que só acontece se souber contar a história certa ao comprador certo — e, para isso, uma boa apresentação é meio caminho andado. É certo que cada casa é um caso, e cada vendedor terá de averiguar qual é o montante que está disposto a investir neste processo. Não precisa de gastar rios de dinheiro para fazer o seu imóvel brilhar. Só precisa de fazer bem o trabalho de casa.

Preparar a sua casa para venda é preparar uma nova etapa da sua vida — e também da vida de quem a vai habitar a seguir. Pequenos gestos, feitos com atenção e intenção, fazem toda a diferença. Lembre-se: vender bem não depende só do imóvel que tem, mas da história que consegue contar com ele.

Um artigo de Júlio Quintela – Chief Operations Officer Zome.