Marc Anthony casou-se com a modelo e ex-concorrente a Miss Universo Nadia Ferreira. Esta é a quarta vez que o cantor dá o nó.

De acordo com o Page Six, a luxuosa cerimónia decorreu em Miami, no Perez Art Museum, na noite de sábado, 28 de janeiro.

O mesmo meio de comunicação adianta ainda que David Beckham, Salma Hayek e Lin Manuel Miranda estavam entre os convidados.

De recordar que Marc Anthony já esteve casado com Dayanara Torres (entre 2000 e 2004), Jennifer Lopez (entre 2004 e 2014) e Shannon De Lima (entre 2014 e 2017). O cantor ficou noivo de Nadia Ferreira em maio de 2022.

Leia Também: Kanye West casou-se em segredo com 'mulher mistério'? Eis a aliança