Houve um incêndio na casa de Marc Anthony, ex-marido de Jennifer Lopez, na República Dominicana.

O incidente aconteceu na manhã de quinta-feira. De acordo com a Hola!, que entrou em contacto com a equipa do artista, tanto o cantor como a família não estavam em casa no momento do incêndio. Também foi confirmado que não houve vítimas ou feridos.

Entretanto já circulam nas redes sociais imagens da casa em chamas. Veja nas publicações abaixo.

De recordar que Marc Anthony está atualmente casado com Nadia Ferreira e têm um filho em comum, que nasceu em junho do ano passado.

O músico é ainda pai de Arianna Muñiz, do relacionamento com Debbie Rosado. Ainda no âmbito desta união, adotou Alex, filho mais velho de Debbie. Do casamento seguinte, com Dayanara Torres, nasceram Cristian e Ryan. Já do romance de longa data com Jennifer Lopez nasceram os gémeos Emme e Max.

Leia Também: George Clooney apanhado descalço em Itália... e não faltou beijo à mulher