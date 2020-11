Madonna fez um ritual xamânico para atrair energias positivas e para pedir proteção e cura. A recuperar de uma intervenção curúrgica a uma das ancas para resolver um problema de saúde que a obrigou a cancelar vários espetáculos da digressão de promoção do disco "Madame X", a cantora, compositora, atriz, realizadora, produtora discográfica e empresária de 62 anos recorreu a pedras, penas, plantas, velas e a incensos, para além de um livro sagrado da cabala, como mostrou, pouco depois, nas redes sociais.

De acordo com o site brasileiro Madonna Online, a intérprete misturou elementos xamânicos com símbolos da cultura judaica e da cultura oriental. Além de quartzo rosa, uma pedra associada ao amor e à cura interior, é possível ver na mesa de Madonna, quartzo azul, pedra que representa a autoconfiança e equilíbrio, assim como uma ametista, símbolo de sabedoria e vitalidade. No ritual, a cantora também usou ónix, uma pedra semipreciosa associada à proteção energética, tal como o olho de tigre e a pedra da lua, símbolo de energia do poder feminino. Num dos vídeos partilhados pela artista, também é possível observar sálvia branca, uma erva utilizada no fabrico de um incenso natural, muito comum nos rituais xamânicos dos povos ancestrais do continente americano.

Na mesa, Madonna tinha também a pena de uma águia, uma ave venerada pelos povos ancestrais da América do Norte, símbolo de força, de autoridade, de vitória e de proteção espiritual. É também possível observar no cenário um exemplar do livro sagrado da cabala, corrente religiosa que a artista segue, que significa a sabedoria da verdade e a luz divina trazida ao mundo. Num dos vídeos, veem-se ainda dois jarros largos com fumo de incenso que, sempre que são tocados no âmbito do ritual xamânico, emitem som.

Noutra das fotografias partilhadas pela intérprete de "Like a virgin", "Take a bow" e "Crave" é também possível ver um quisto de Baker, resultante da acumulação de líquido articular na região posterior do joelho, na origem de lesões degenerativas como a do menisco medial. "Beautiful land", uma das canções que integram o álbum "I put a spell on you" da cantora e compositora norte-americana Nina Simone, serve de banda sonora a um dos vídeos do ritual que Madonna partilhou com os fãs nas redes sociais.