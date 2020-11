Diogo Amaral regressou à clínica de reabilitação onde, em tempos, esteve internado, para terminar o processo de desintoxicação que, na altura, tinha iniciado. A notícia é avançada na edição desta semana da revista TV Guia, hoje nas bancas. "Ele percebeu que não estava bem. Não quis prejudicar o Mateus nem o Oliver [filhos] e decidiu tratar-se. Na realidade, é só continuar o que já tinha começado", garantiu uma fonte próxima do ator de 38 anos em declarações exclusivas à publicação.

"O assunto é delicado. Acima de tudo, o Diogo não queria que isto mexesse com os filhos e, claro, com a Vera Kolodzig [mãe do filho mas velho do artista] que, da primeira vez, ficou muito perturbada", refere o familiar. Segundo a publicação, o ator da telenovela "Terra brava", da SIC, está separado da atriz Jessica Athayde, mãe do filho mais novo. "Já não estão juntos, mas têm um filho em comum e ela quer ajudá-lo mais do que ninguém, tal como a Vera", afirma ainda a mesma fonte.