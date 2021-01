Madonna, de 62 anos, e os seus filhos estão no Maláui para visitar o orfanato Jacaranda, na cidade de Blantyre. Uma viagem especial para a família, já que quatro dos filhos da cantora, David Banda, de 15 anos, Mercy James, de 14, e as gémeas Estere e Stella, de oito, foram adotados no país africano.

Na sua conta oficial de Instagram, Madonna partilhou um vídeo onde inaugura no orfanato a sala de dança Madame X.

"A razão pela qual Jacaranda é tão especial para mim não é apenas por ter tantas crianças incrivelmente talentosas, mas também porque tem professores e educadores incríveis, apaixonados e criativos. Este foi um ano muito duro para todo o mundo, mas todos os anos são anos duros no Maláui", pode ler-se na legenda das imagens.

Recorde-se que além dos quatro filhos adotados no país, Madonna é ainda mãe de Lourdes Maria, de 24 anos, e Rocco, de 20.

