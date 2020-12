Aos 62 anos, Madonna mostra-se mais confiante que nunca. Prova disso foram as fotografias que a artista partilhou nas stories da sua conta de Instagram nas quais exibe a sua forma física, após um tratamento.

Nas mesmas imagens - que poderá ver na galeria - a cantora destaca ainda a visível cicatriz que tem na perna esquerda, classificando a mesma como "linda".

O seu corpo tonificado foi igualmente alvo de atenção na imprensa internacional.

Com a aproximação do Natal, Madonna tem aproveitado o tempo para estar com os filhos e partilhado alguns dos momentos também nas redes sociais.

Este é um exemplo...

