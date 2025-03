Luísa Castel-Branco não ficou indiferente ao processo dos Anjos contra Joana Marques, que vai mesmo a tribunal - depois da comediante não ter aceitado um acordo com os irmãos Rosado.

"É um assunto grave que nos deve obrigar a todos a pensar", refletiu, notando que no início ficou logo do lado da criadora do 'Extremamente Desagradável'. Entretanto - depois de ouvir o lado da dupla musical - repensou o assunto.

"Ponto número 1: não sei se já viram aquela série na Netflix de que se fala tanto - 'Adolescência' - e que eu tive de pedir ajuda aos meus filhos para perceber a linguagem da internet", realçou, comparando o caso, uma vez que os Anjos alegam ter sido vítimas de campanhas de ódio por causa da piada feita pela humorista.

"Gosto muito da Joana Marques, gosto do humor dela. Encontrei aqui os Anjos, conversei com eles e fiquei completamente estupefacta", confessou, depois de ouvir o lado da dupla.

"Pelos vistos houve pessoas com campanhas de ódios, cancelamentos, é inacreditável. Deviam parar para pensar: que raio de sociedade é esta?", questiona.

