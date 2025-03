Um dos assuntos comentados no espaço social do 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 27, foi o processo que os Anjos colocaram contra Joana Marques. Entretanto, numa entrevista a Júlia Pinheiro, a comediante revelou que o caso ia mesmo a tribunal, depois de não ter aceitado o acordo com a dupla musical.

Cinha Jardim, uma das comentadoras, revelou que falou com Sérgio Rosado - um dos membros - que lhe explicou o seu lado.

"Eles apresentaram a uma juíza os conteúdos de tudo aquilo o que ela fez, o que os prejudicou a eles, à agente, aos filhos, enfim, uma data de coisas, porque se gerou um grande ódio contra os Anjos", explicou, revelando que os músico perderam uma série de concertos após o vídeo.

"Se não houvesse conteúdo que fosse levado a tribunal, as coisas morriam por ali - isto foi uma brincadeira, vão à vossa vida e a Joana vai à dela. Não. A juíza aceitou que fosse criado o processo", continuou.

"Não são só os Anjos que põe processo, é a empresa deles da qual são sócios e a uma outra empresa de espetáculo, a que representa os Calema, o Marco Paulo", disse por fim.

