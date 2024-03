Luís Figo termina a semana com uma data muito especial. A filha mais velha do ex-jogador de futebol, Daniela, celebra o seu aniversário esta quinta-feira, dia 28 de março, e a data foi assinalada no Instagram.

O antigo futebolista publicou algumas imagens da filha na rede social e escreveu na legenda: "Feliz aniversário, minha linda princesa Daniela. Amo-te muito. E tenho muito orgulho em ti. Desejo que todos os teus sonhos se tornem realidade. Vou estar sempre aqui para te ajudar".

De recordar que além de Daniela, Luís Figo e a companheira, Helen Svedin, são ainda pais de Martina e Stella.