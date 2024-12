Em casa de Luís Figo é dia de festa! A filha mais nova do ex-jogador de futebol, Stella, completa 20 anos esta terça-feira, dia 10 de dezembro, e o pai 'babado' não deixou passar em branco a data.

"Feliz aniversário, 20.º aniversário, Stella. Estou muito orgulhoso de ti. Continua a seguir os teus sonhos e a sorrir. Amo-te muito", escreveu o ex-futebolista junto de algumas fotografias em que podemos ver a jovem, entre elas retratos antigos de quando era pequena.

De recordar que Stella é fruto do casamento de Luís Figo com Helen Svedin. O casal tem ainda em comum as filhas Daniela, de 25 anos, e Martina, de 22.

