Na sequência da imprensa nacional ter avançado com a decisão do tribunal em condenar Daniel Souza a dois anos e quatro meses de prisão por violência doméstica contra Luciana Abreu, a atriz manifestou-se nas redes sociais.

Na noite desta quarta-feira, dia em que foi conhecida a sentença, a artista partilhou na sua página de Instagram uma memória na qual aparece com as filhas e na legenda escreveu: "1 de junho de 2022. Esta é a foto que eternizou uma das fases mais complicadas e triste da minha vida. Um silêncio absoluto, fruto de um medo desesperante, que me consumia, indignava e revoltava".

"Devo um obrigada às minhas filhas, nunca deixaram que a criança cada vez mais ténue que ainda existia em mim me abandonasse de vez. Aos meus pais do coração, obrigada por me terem levantado sempre que caí", continuou.

"À justiça divina, um glória a Deus. À justiça na terra… peço com toda a minha coragem e fé, que quem sofre desalmadamente, lute, mova montanhas, mas que não desista. Que denuncie e seja forte, a justiça é a justiça e sempre vencerá. Obrigada a todos pelo vosso apoio e mensagens de carinho", rematou.

Luciana Abreu e Daniel Souza, recorde-se, trocaram alianças em 2017 e separaram-se em 2019, quando as filhas de ambos, as gémeas Amoor e Valentine, tinham cerca de um ano. A imagem em questão, partilhada pela atriz, remonta para essa altura.

Leia Também: "Mamã, vamos aguentar isto juntas. Ninguém sabe o que se passa em casa"