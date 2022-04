Luciana Abreu recebeu uma comovente carta das filhas na sequência da polémica entrevista que o ex-marido, Daniel Souza, deu a Manuel Luís Goucha e que marcou a primeira vez que se pronunciou recentemente sobre as acusações de violência doméstica e o conturbado fim do casamento.

"Mamã, gostamos muito de ti e iremos aguentar tudo isto juntas. Lembra-se sempre do que está escrito nesta carta porque é o que te irá dar a maior força do mundo. Não importa o que os outros dizem, se alguém olhar para ti estranhamente lembra-te sempre que ninguém é perfeito e ninguém sabe o que se passa aqui em casa. Tu criaste quatro filhas sozinha e essas quatro filhas estão aqui para te ajudar. Amamos-te", lê-se no manuscrito assinado por Lyonce, Lyannii, Valentine e Amoor.



© Instagram

"Quando recebo um verdadeiro presente", escreveu Luciana Abreu ao partilhar a carta nas redes sociais.

Na entrevista de Daniel Souza a Manuel Luís Goucha, para o programa das tardes da TVI, o guia turístico revelou que não vê as filhas gémeas, Amor e Valentine, há dois anos e acusou a atriz de "rituais" com os quais não concordava. Daniel negou ainda as acusações de violência doméstica que enfrenta em tribunal.

