Depois de ter partilhado um texto onde fala sobre a importância da família, Luciana Abreu recorreu, uma vez mais, à sua conta oficial de Instagram para publicar o que parece ser uma reação às acusações do ex-marido - Daniel Souza.

O ex-marido da cantora e atriz deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha na qual afirma nunca ter agredido física ou verbalmente Luciana e fala de alegados "rituais" e discussões por "dinheiros".

"A recordar o início da pandemia… Com ela nasceu o 'Domingão'. Percorro o país para vos levar alegria, sorrisos, e sou feliz a fazê-lo… mas quando chego a casa ao domingo, à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta e ao sábado, colho o que tenho plantado… AMOR", declara Luciana Abreu na legenda de um vídeo único onde surge a dançar com as filhas mais novas, as gémeas Amoor e Valentine, fruto do casamento com Daniel Souza.

"Ser mãe é o maior significado do amor. Abnegação, espera, coragem, carinho, determinação, bênção, amor. Continuarei a brindar sempre ao AMOR", termina.

Uma publicação partilhada por LA (@lucianaabreuoficial)

A atriz e cantora, recorde-se, é ainda mãe de duas meninas mais velhas, Lyonce e Lyannii, ambas resultado da união com Yannick Djaló.

