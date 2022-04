Além de ter falado em alegados “rituais” que se praticavam em casa da cantora e das discussões por causa de “dinheiros”, Daniel Souza também respondeu às questões sobre as acusações contra si, entre elas as de violência doméstica.

O ex-marido de Luciana Abreu nega ter agredido fisicamente ou verbalmente a antiga companheira. “Nunca foi nada provado. Eu é que fui vítima. Levei empurrões”, afirmou, acrescentando também que foi, alegadamente, vítima de terrorismo psicológico”.

Daniel Souza diz que até a boa relação com as filhas mais velhas de Luciana Abreu, fruto do casamento passado com Yannick Djaló, que o tratavam por “papi”, era motivo de alegado “terrorismo psicológico”.

“Aquilo que está a ser feito com ele, é o que está a ser feito comigo”, afirmou, referindo-se ao primeiro ex-marido de Luciana Abreu.

Relações sexuais contra a vontade de Luciana Abreu?

Questionado pelo apresentador da TVI se teve relações sexuais com Luciana Abreu sem a vontade da cantora, Daniel Souza reagiu: “Isso é ridículo. É uma mentira. É uma das acusações. Não foi provado, não foi aceite pelo juiz. Aliás, ela queixava-se que nós não tínhamos relações, era precisamente o contrário. E eu à distância daquilo que aconteceu, consigo hoje refletir e saber perfeitamente a estratégia que foi usada e que está a ser usada, no sentido de ela prevalecer com a imagem que tem. Claramente aquilo foi uma estratégia usada para dar o motivo do fim do casamento. A estratégia seria dela e do núcleo duro”.

O dia em que a polícia foi a casa de Luciana Abreu

Daniel Souza relata que no dia 30 de dezembro, depois do Natal, decidiu fazer as malas e sair de casa. Nesse momento, diz, “estava a fazer o saco na cave quando se deparou com dois agentes que tinham sido chamados” ao local. “Não sei quem foi. Na altura disseram que tinha sido um vizinho e que não tinha sido ninguém da casa”, acrescentou.

O ex-marido de Luciana Abreu continuou detalhando que as autoridades terão sido chamadas por causa da discussão que tiveram. “Quando eu estava a fazer o saco, ela veio à cave e começou a tentar impedir-me, mas como eu não ia ceder ao pedido dela, ela foi terrível verbalmente. […] Chegou a dar-me empurrões a ver se eu reagia”, alega Daniel Souza, contando que nesse dia estavam em casa as crianças e a assistente.

Depois de ter saído de casa, diz, Luciana Abreu terá “bombardeado” a família de Daniel com chamadas a pedir que regressasse a casa.

Ainda durante a entrevista, Daniel Souza alegou que “foi lhe impedido o acesso às filhas” que tem em comum com a cantora e atriz, as gémeas Amoor e Valentine, e que não vê as meninas desde março de 2020. Também garante que nunca faltou com a pensão de alimentos.

Neste momento está à espera da sentença do tribunal para saber se é absolvido ou se vai receber alguma pena.

