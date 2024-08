"Mamã, temos medo de perder-te para o Jesus". Esta foi a frase das filhas gémeas de Luciana Abreu que marcou a artista.

"Somos e seremos sempre a luz de alguém, a inspiração, a força, o colo… Nunca saberemos quando é que será o último abraço… Por isso, na minha família amamos muito, abraçamos muito, beijamos muito, partilhamos muito… Pois a vida é um raio de luz", refletiu a artista.

"Em relação ao medo, eu respondo-lhes sempre imitando o rugir de um leão: 'O medo é para quem não sabe a mãe que tem'", partilhou, por fim, Luciana Abreu, tendo juntado à publicação que fez no Instagram algumas imagens imagens das gémeas Amoor e Valentine. Veja as fotografias na galeria.

De recordar que as meninas são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A artista é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, da relação anterior com Yannick Djaló.

