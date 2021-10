Lourenço Ortigão deu uma entrevista a Daniel Oliveira no âmbito do programa 'Alta Definição', onde falou da morte de um dos seus melhores amigos, Filipe Duarte.

"Não tenhas medo de arriscar. Às vezes temos medo. Custa muito mais desligar e tentar outro caminho do que seguir numa onda que sabemos que vai continuar", começa por dizer.

"O Pipo [nome como trata carinhosamente Flipe] disse para não ter medo de arriscar e isso deu-me muita força. Desde que ele foi, consigo que ele esteja mais presente na minha cabeça. Lembro-me dele todos os dias", confessa.

Questionado como é que tomou conhecimento da morte de Filipe, Lourenço respondeu que foi através de uma ligação que recebeu do pai.

"O Pipo fez parte da minha vida de uma forma mais íntima do que as pessoas pensam. Passávamos muitos momentos juntos, só os dois, e era, a par do meu irmão, o meu principal confidente e nesta área o meu principal conselheiro", sublinhou.

"Idolatrava-o. Queria ser como ele. Dava valor à forma como ele geria a carreira dele, como era bom profissional, bom colega, bom ser humano, bom amigo, bom marido. Sugava tudo dele. (...) Ele vai estar sempre presente. Quando entro num projeto novo penso sempre nele", completa, referindo que desde esta partida que a vida ganhou outro sentido.

Recorde-se que Filipe Duarte morreu no dia 17 de abril de 2020, aos 46 anos, na sequência de um enfarte.

