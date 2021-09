Após deixar a TVI, Lourenço Ortigão, diz, foi muito bem recebido pela SIC e já terminou as gravações da série ‘O Clube’. Agora está pronto para dar início a novos projetos.

“Estou muito relaxado, para mim é um prazer fazer projetos diferentes, respirar um ar novo, trabalhar com pessoas novas, realizadores e equipas com quem nunca tinha trabalhado, outras com quem já tinha trabalhado... Mas faz-me rejuvenescer a minha motivação. Estou tranquilo para o que vier”, disse aos jornalistas na apresentação da nova temporada do canal, esta segunda-feira, 20 de setembro.

Sobre a sua personagem na série, o ator explicou que é um homem “arrojado com alguns princípios diferentes dos seus”.

“É novo, teve de fazer pela vida, veio de Ibiza e trouxe dinheiro que era e não era dele, veio investir no 'Clube' e tem alguns negócios obscuros que depois o podem prejudicar, mas não é mau”, partilhou.

Para si, o maior desafio neste projeto “foram as cenas de intimidade”. “Ainda por cima foi gravado em pouco tempo, não tivemos muita preparação. Foram muito cuidadas, não fiz nada que tivesse já feito. Conseguimos dar mais ênfase ao pronome e mostrar mais sem fazer mais. Mas não deixam de ser cenas íntimas. Temos de nos focar e ter uma intimidade com pessoas que não são nossas parceiras”, disse.

No entanto, não terá nenhum problema em ver estas mesmas cenas junto da namorada, Kelly Bailey. Aliás, diz, também “vê cenas íntimas da Kelly e é o primeiro a dar uma opinião válida, nunca com base numa emoção, mas sim com base no trabalho”.

Questionado sobre a possibilidade de trazer a companheira, Kelly Bailey, para a estação, uma vez que a também atriz continua a trabalhar na TVI, Lourenço Ortigão afirmou que “ela não pode”.

“Temos carreiras distintas, a minha situação é completamente diferente da da Kelly, aliás, ela fez agora o ‘Bem Me Quer’ e teve o sucesso que teve. Está com uma boa ligação com o canal e acho que há perspetivas de futuro”, explicou.

