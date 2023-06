Idevor Mendonça foi o apresentador escolhido para substituir Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI, durante as suas semanas de férias. O comunicador esteve ao lado de Maria Botelho Moniz e prendeu os espetadores com a sua boa disposição, simpatia e... estilo.

Na rubrica Look da Semana destacamos esta sexta-feira, 30 de junho, os visuais que Idevor utilizou nos dias em que esteve ao comando do programa das manhãs.

Leveza e frescura são palavras de ordem nas escolhas do comunicador, mas qual será o visual que merece o título de Look da Semana? Espreite a galeria e ajude-nos a escolher.

Leia Também: Noivo de Maria Botelho Moniz partilha ternurenta foto em família

Leia Também: Idevor Mendonça regressa às manhãs da TVI (desta vez com Maria Botelho)