Idevor Mendonça surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com a partilha de uma carinhosa fotografia em que aparece com o filho.

O menino nasceu a 15 de abril e esta terça-feira completa seis meses, um dia especial que o papá não deixou passar em branco.

"Seis meses de [amor]", pode ler-se junto da imagem que o apresentador publicou nas stories e que pode ver abaixo.

De recordar que o menino, que também se chama Idevor, é fruto do casamento do apresentador com Joana Marnoto.

© Instagram_idevormendonca

