O fim de semana de Júlia Pinheiro foi muito especial. A filha Carolina deu o nó com o companheiro Pedro, no sábado, dia 12 de outubro. E depois de se ter manifestado publicamente através de uma publicação que fez no Instagram, onde mostrou uma fotografia captada durante a cerimónia, a apresentadora da SIC começou o programa 'Júlia' a falar do casamento.

"Muito boa tarde e seja muito bem-vindo! Quem me segue aqui todos os dias conhece um bocadinho da minha vida e da minha família. E, por isso, têm que entrar num dia muito especial que foi o sábado passado, dia 12 de outubro, o dia em que a minha filha Carolina casou com o seu namorado de longa data, o Pedro Poiret Saldanha", começou por dizer Júlia Pinheiro logo ao abrir a emissão do programa esta segunda-feira, dia 14 de outubro.

"Foi um dia muito bonito", descreveu de seguida, não deixando de lado a "grande felicidade" de todos os presentes.

"Foi, de facto, um dia muito bonito, tivemos uma festa muito bonita que acabou muito tarde. Bem comportados, mas fartei-me de dançar. E foi maravilhoso poder dançar no casamento da minha filha com os meus filhos e todos aqueles que me estimam", acrescentou, agradecendo também as "milhares de mensagens" que lhes foram enviadas. "Agora é esperar pelos netos", terminou.

