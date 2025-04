Uma das filhas gémeas de Júlia Pinheiro, Carolina Pêgo, casou em Lisboa com Pedro Poiret Saldanha a 12 de outubro de 2024.

Seis meses depois do enlace, a apresentadora da SIC partilhou com os seguidores um vídeo com imagens inéditas do momento.

"Passaram seis meses sobre este grande dia. Os noivos quiseram partilhar. Parabéns, Carolina e Pedro", escreveu Júlia na legenda da publicação.

A jovem fez questão de comentar: "Amo-te mammy! O dia de sonho deve-se a vocês. Obrigada".