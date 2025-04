Idevor Mendonça e a companheira, Joana Marnoto, celebraram o primeiro ano de vida do filho na terça-feira, 15 de abril, e a data foi destacada no Instagram.

O apresentadora da TVI publicou uma fotografia em que aparece junto do menino e da mulher, mas não ficou por aqui.

Horas mais tarde, Idevor Mendonça surpreendeu os seguidores com uma imagem atual do menino, que aparece muito sorridente e com uma coroa. "O rei do dia", escreveu o papá junto da foto que pode ver abaixo.

© Instagram_idevormendonca