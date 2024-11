A TVI anunciou esta quinta-feira, 14 de novembro, uma novidade relacionada com a programação de fim de semana. As manhãs do 'Em Família' vão ter uma nova apresentadora este sábado, 16 de novembro.

"Há uma nova apresentadora nas manhãs do 'Em Família'", fez saber o canal através das redes sociais.

"Sábado vai haver surpresa no 'Em Família'. Não pode perder", lê-se ainda na enigmática partilha.

A cara conhecida fará companhia a Idevor Mendonça na condução do formato.

