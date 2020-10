Ljubomir Stanisic foi esta quarta-feira o grande convidado do programa 'Casa Feliz', da SIC. O famoso chef deu a sua primeira entrevista desde que deixou a TVI para se mudar para a estação de Paço de Arcos.

Durante a animada conversa com os apresentadores Diana Chaves e João Baião, Ljubomir foi surpreendido com a presença do amigo de longa data, Hugo Nascimento.

Ignorando as medidas de segurança relativas à Covid-19 que tem nos últimos tempos sido aplicadas aos programas de televisão, os dois amigos acabaram por abraçar-se e Ljubomir até deu um beijo na boca de Hugo.

Perante o acontecimento, Diana Chaves e João Baião relembraram de imediato as normas de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde e acabaram surpreendidos com a resposta do chef: "Não entro nessa paranóia. Tenho filhos e dou-lhes beijinhos todos os dias na boca. Com o meu ‘irmão’ dou beijinhos na boca… Pandemia existe, eu protejo-me, toda a gente tem de se proteger, respeitar a DGS e principalmente os nossos próximos, mas eu ia perder isto? Nem por nada nesta vida“, afirma.

