Lily Allen revelou recentemente, numa entrevista ao podcast 'Life's A Beach', que perdeu a virgindade quando tinha 12 anos.

A cantora, atualmente com 38 anos, diz que tudo aconteceu durante uma viagem de família ao Brasil, tendo aproveitado a ausência do pai e do irmão para se encontrar com um rapaz.

"Eu desapareci. Perdi a minha virgindade com um rapaz chamado Fernando, no Brasil, quando tinha 12 anos. Não estou a brincar. Eles pensaram que eu tinha desaparecido. Fui ao quarto de hotel dele e, como é óbvio, já não voltei para o meu quarto", relatou.

O pai da artista, ao perceber que a mesma não estava em casa, ficou preocupado. "Acordei e havia polícia por todo o hotel. Eles estavam literalmente a vasculhar a praia. Foi tudo um pouco traumático e não fiz sexo novamente durante algum tempo", acrescentou a cantora.

Lily Allen está agora casada com David Harbour, o ator de 'Stranger Things'.

Leia Também: Britney Spears está separada, diz imprensa. Há rumores de traição