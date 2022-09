Como é sabido, o início da relação entre Liliana Almeida e Bruno de Carvalho, quando ambos ainda se encontravam no interior da casa do 'Big Brother', foi muito conturbado.

A aproximação da cantora com o ex-presidente do Sporting foi alvo de muitas críticas tanto pelo facto de Liliana ter, à entrada no programa, uma relação com uma outra mulher, como pela postura adotada por Bruno.

Quando saiu do reality show, Bruno de Carvalho foi acusado de ter tido atitudes controladoras e possessivas em relação a Liliana, uma fase que a artista recordou numa entrevista a Manuel Luís Goucha.

"Foi um caminho muito solitário mas tinha o Bruno comigo", começou por explicar Liliana.

A cantora, de 39 anos, embora se sinta feliz, não esquece a mágoa que sentiu nesta altura. "Foram momentos muito complicados", lembrou também.

Hoje, Liliana e Bruno vivem felizes, após 'darem o nó' no passado dia 2 de setembro, em direto na TVI.

