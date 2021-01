"Há uns tempos comecei a acreditar que o dia 22/01 era Dia de Festa no Céu, porque a minha Mãe sempre gostou de celebrar. Hoje, na pior fase desta pandemia, no meio de tanta desgraça, sei que nem por lá há grande vontade de comemorar", foi assim que começou a recente publicação de Liliana Campos, no Instagram, esta sexta-feira, onde assinala o dia em que a mãe fazia anos.

Uma data que, apesar do momento crítico que Portugal vive por causa da pandemia, não deixou de a destacar junto dos fãs.

"Mas no meu coração não podia deixar de assinalar este dia, da mesma forma como sempre o celebrámos - com o coração cheio de muito amor", rematou.

Uma publicação onde partilha ainda um vídeo em que aparece junto da mãe. Veja abaixo:

De recordar que a mãe da apresentadora da SIC, Zena Campos, morreu em janeiro de 2016. Na altura tinha 84 anos.

