Ana Arrebentinha recordou a perda dos pais no 'Júlia', da SIC, e a entrevista foi comentada no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

Joana Latino e Liliana Campos acabaram por partilhar as suas experiências, explicando que a perda dos dois pais é muito dolorosa.

Sobre o luto, Joana Latino afirmou que "são todos diferentes". "No meu caso, são cinco dias de luto por um pai ou mãe, eu quis ir antes [para o trabalho]. Precisava da normalização da vida. Cada um de nós tem a sua reação", partilhou depois.

"Também liguei para aqui para o 'Passadeira Vermelha' quando foi da minha mãe. Lembro-me perfeitamente que acordei a uma quarta-feira de manhã e tinha muitas horas pela frente e questionei o que é que ia fazer - ainda tinha [dias justificados] até a segunda-feira da semana a seguir. Liguei a perguntar se podia vir e disseram-me que podia, mas que se calhar era melhor não", recordou Liliana Campos.

Na altura, lembrou ainda a apresentadora, como lhe disseram para "pensar bem e que, se calhar, era muito cedo", achou que "não estava a raciocinar bem e que deveria ouvir quem estava mais lúcido".

Já Joana Latino voltou a referir que foi trabalhar mais cedo tanto na morte da mãe como do pai. "O que senti é que toda a gente iria vir para perto de mim dar-me apoio, mas [pouco tempo depois] as pessoas iam desaparecer todas porque, naturalmente, a vida continua. [...] Quis manter tudo normal nas minhas rotinas para depois não haver uma perturbação maior que era ainda mais difícil de voltar - porque seria lidar com a morte e com a ausência das pessoas que estiveram lá para [me ajudar]", disse.

Leia Também: Ana Arrebentinha: "Acabava os espetáculos a chorar no hotel"