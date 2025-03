Liliana Campos e Joana Latino não ficaram indiferentes às provocações de Dudu Ferreira, bombeiro de Braga e um dos herdeiros de Marco Paulo, que criticou o que ambas disseram num dos programas do 'Passadeira Vermelha', na SIC Caras.

"Deixa-me só dizer a este senhor que estou a fazer o meu trabalho", começou por referir Liliana, notando que tem legitimidade para o fazer uma vez que conhecia o músico há mais de 30 anos.

"Toda a gente sabia a vida do Marco Paulo, ninguém ousava questioná-lo sobre isto por respeito. E em poucos meses, após a morte de Marco Paulo, está tudo escancarado nas revistas. Aquilo que disse foi que o Marco Paulo, que sempre foi muito cioso da sua vida pessoal, não devia gostar nada disto. Disse e continuo a dizer, acho que não estou enganada em nada", defendeu.

Entretanto chegou a vez de Joana Latino intervir, afirmando que Dudu não estava preparado para as consequências que o mediatismo que procurou lhe trouxe.

"O que acontece é o meu trabalho e levo isto muito a sério. Este programa podia ter uma Joana fofinha, sempre a gostar de tudo e a achar toda a gente maravilhosa e muito bonita, mas na minha ótica do que é um programa deste género, teria pouca utilidade e poucos telespectadores, porque não faria o demonstrar das verdades que algumas pessoas acham que podem apregoar nas redes sociais, entrevistas, podcast, o que for", argumenta.

"Quem não consegue perceber que escolhe a via do mediatismo e que depois vai ser alvo de programas deste género em que o que se faz é demostrar, comentando, o que as pessoas acharam que era o melhor que fizeram na vida, então mais vale não procurar o mediatismo", considerou.

Por fim, atirou: "Carnaval há de ser a vida desta pessoa, porque para nós isto não é o Carnaval, isto é um programa sério".

