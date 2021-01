Depois de ter revelado publicamente que está a lutar contra o cancro da mama, Joana Cruz tem recebido muitas mensagens de carinho, entre elas várias manifestações públicas dos amigos.

Ainda esta segunda-feira, Liliana Campos, com quem tem uma boa relação, fez questão de recorrer à sua página de Instagram para dedicar uma carinhosa mensagem de apoio à amiga.

"A Juanita é uma das minhas melhores amigas. Uma amizade que cresceu e se solidificou com o passar do tempo, já lá vão quase 20 anos. A minha Joana é mais assídua no contacto, na resposta, em organizar forma de estarmos juntas. Eu sou mais desnaturada, mas ela sabe que é das pessoas mais importantes para mim. Já passamos por muitas coisas nesta Vida - boas, muito boas, menos boas, más. Contámos sempre uma com a outra", começou por destacar a apresentadora da SIC.

"São vários os sustos que apanhei com esta miúda nas muitas viagens que fizemos juntas. Acho que se vos contar não vão acreditar. Vão pensar que estou a exagerar... Deixou-me várias vezes com o Coração nas mãos. Mas nunca como agora... Agora a minha Juanita trava uma guerra terrível e injusta. Não tenho dúvidas de que é uma verdadeira Leoa e vai ganhar semana a semana, todas as batalhas, até que por fim sairá vencedora", acrescentou, lamentando o facto de não poder estar com a amiga por causa da pandemia.

"Nos tempos que correm não a pude abraçar, nem o vou poder fazer nos próximos meses. Temos que a proteger. Proteger e mimar!!! Afinal de contas é também para isso que os amigos servem", rematou.

