Liliana Campos partilhou com os seguidores como tem vivido os últimos tempos depois do incêndio no hotel do marido.

Liliana Campos e o marido, Rodrigo Herédia, não têm vivido dias fáceis. O empresário viu o sonho de uma vida arder, já que o seu hotel Sul Villas & Spa, nos Açores, sofreu um terrível incêndio. Algumas semanas depois, a apresentadora da SIC recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores o seu estado de alma. "Os dias continuam a ser duros e tristes desde o incêndio do SUL, tanto que tenho estado muito ausente da minha página [...] não tenho tido grande disposição", começa por dizer Liliana. "Sinto que não vale a pena estar a descrever-vos diariamente todos os desafios que têm surgido nem toda a impotência que temos sentido, mas é importante partilhar que, quase um mês depois, ainda custa muito a acreditar em tudo o que aconteceu. Há dias em que acordo com a sensação de que tudo foi um pesadelo, mas logo a seguir percebo que não, que tudo aconteceu e é terrível". A apresentadora do 'Passadeira Vermelha' revela que tem ido aos Açores todos os fins-de-semana e agradece a todos os seguidores que a têm apoiado. "A vida não para e temos que nos agarrar ao que nos faz bem. [...] Obrigada por todas as vossas mensagens", concluiu Liliana.