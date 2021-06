Hoje é um dia especial para Liliana Campos. O irmão da apresentadora está de parabéns, data que motivou a partilha de uma sentida mensagem nas redes sociais.

"Hoje o meu irmão faz anos! Ao contrário de mim, não liga nenhuma ao aniversário, e por isso não vamos estar juntos. Provavelmente custa-me mais a mim do que a ele, porque gosto de celebrar a vida dos que amo", começa por dizer.

"Como a maior parte dos irmãos, tínhamos uma relação de cão e gato que melhorou com o passar dos anos, mas nunca passámos um sem o outro", continuou.

Entretanto, recordou uma das fases mais marcantes da sua vida. "A doença da mãe aproximou-nos muito. Durante aqueles 4 anos percebemos que só juntos íamos conseguir fazer o que fizemos. 99% do tempo só contávamos e confiávamos um no outro. Claro que ainda temos as nossas coisas, mas a dor uniu-nos mais do que nunca", confessa.

"Dono de um coração muito bonito, merece toda a felicidade do mundo. Esse é um dos meus maiores desejos! Se ele estiver bem, se estiver feliz eu também estou, porque terei de certeza o coração mais tranquilo e uma maior paz interior", termina.

