O programa 'Passadeira Vermelha' da passada quarta-feira começou de forma mais séria, com um pedido de desculpas da parte da apresentadora, Liliana Campos.

Depois do painel de comentadores ter falado de Eduardo Ferreira, o bombeiro herdeiro de Marco Paulo, e de Liliana ter proferido palavras como "ele não anda a combater fogos, anda a abrir fechaduras e aquelas coisas que os bombeiros fazem", as críticas à apresentadora surgiram nas redes sociais da mesma e na página oficial do programa da SIC.

Liliana fez questão de se explicar e de pedir desculpas. "Quero falar aqui de algo que aconteceu na segunda-feira, um tema sobre o qual não me soube explicar. Acima de tudo, quero pedir desculpa a quem se sentiu ofendido, principalmente aos bombeiros, que com educação se dirigiram a mim para me explicarem algo que eu por acaso até sei, só que não fui explicita no meu pensamento”, começou por dizer.

A apresentadora revela que tem o "maior respeito" pelos bombeiros e explica um dos motivos. "Ajudaram-me muito com a minha tia que teve uma doença oncológica, e ajudaram-me muito com a minha mãe que teve um AVC e ficou completamente dependente. Sei bem o serviço do bombeiro neste país, senti-o na pele e agradeço de todo o coração.”

“Estava a dizer que nem todos os bombeiros são heróis de incêndios. [...] Também nos ajudam em temas mais simples da vida urbana, como mudar fechaduras. […] Peço imensa desculpa a quem ofendi, principalmente aos bombeiros", afirmou Liliana.

Depois do pedido de desculpas, a cara da SIC revelou que tem recebido muitos ataques nas redes sociais e confessa não conseguir lidar. "Peço-vos do fundo do coração, [...] não me estejam a ofender com palavras horríveis nas redes sociais, não sei lidar com isso! Há pessoas que estão a ser muito más e muito ordinárias mesmo! [...] Parem de agredir as outras pessoas só porque cometemos um erro", afirmou emocionada.

"As pessoas erram, eu errei, mas não mereço que estejam agora a arrasar comigo como se estivesse a querer denegrir uma profissão. [...] Tenho consciência daquilo que fiz, não sabia que era tão grave porque nunca quis magoar ninguém! Peço desculpa", disse novamente.

Leia Também: Liliana Campos já sente falta de Nova Iorque. "Vamos voltar?"