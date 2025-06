Não é apenas um visual... Liliana Campos partilhou um vídeo no qual constrói um look para os seguidores do Instagram verem. Contudo, tal como a apresentadora referiu, a cor escolhida tem um significado particularmente para si, uma vez que era um dos tons preferidos da mãe.

"Depois de a minha mãe partir, dei por mim a comprar peças azuis escuras. Comecei pela lingerie, depois pijamas, um top, uma camisa, porque me sentia mais perto dela e pensava que do céu a mãe gostava de me ver e sabia que era uma espécie de homenagem", realça.

"Hoje , passados estes anos, esta cor está presente na minha vida quase diariamente . E sim, continua a fazer-me sentir muito perto da minha mãe e sempre que a uso sorrio", notou ainda.

Tendo recebido diversos elogios dos fãs, houve um comentário em particular que emocionou a comunicadora: "De uma mãe para uma filha: Lili, essa cor é a tua mãe a abraçar-te. Sempre!".

"Minha querida, as suas palavras emocionaram-me e fiquei com as lágrimas nos olhos. Nunca tinha pensado nas coisas dessa forma, mas fez-me logo todo o sentido. Vou guardar para a vida. Um grande beijinho, com tudo de bom", respondeu Liliana.

